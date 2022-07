Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gestohlenes Motorrad auf dem unteren Gelände der Messehalle sichergestellt

Pirmasens (ots)

Eine Zeugin stellte am Montag auf dem unteren Parkplatz der Messehalle eine dort abgestellte 800er Suzuki fest. Daneben lagen ein Helm und ein silberner Schlüssel. Einen Tag später war die Situation bis auf den nun verschwundenen Helm unverändert. Anhand des Kennzeichen konnte festgestellt werden, dass das Motorrad am Samstag in Ludwigswinkel gestohlen worden war. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

