Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Ruppertsweiler (ots)

Am Montag, um 15:30 Uhr, wurde ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Gartenstraße gemeldet. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehren Ruppertsweiler und Pirmasens durchgeführt. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird vorab auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht noch nicht fest, ein technischer Defekt als Auslöser ist wahrscheinlich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell