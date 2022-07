POL-PDPS: Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz in der Zweibrücker Straße

Pirmasens (ots) - Am 23.07.2022 gegen 01:50 Uhr kam es in der Schachenstraße zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über einen französischen Balkon durch das geöffnete Fenster in die Wohnung im 1. Obergeschoss. Beide Bewohner der Wohnung befanden sich hierbei schlafend im Bett. Der Täter entwendete insgesamt einen zweistelligen Bargeldbetrag und eine Armbanduhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ...

