Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Franzstraße / Zubringer zur B67; Unfallzeit: 13.02.2023, 16.25 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 57-jährige Pedelecfahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Ein Autofahrer aus Rhede befuhr gegen 16.25 Uhr die Franzstraße aus Fahrtrichtung Bocholt kommend. Von dieser wollte er nach rechts auf den Zubringer der B67 in Richtung Rees abbiegen. Dabei übersah der 46-Jährige die Pedelecfahrerin, welche auf dem Radweg neben der Franzstraße in Richtung Bocholt unterwegs war. Der Radweg ist in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Möglicherweise wurde der Autofahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet. Die Radfahrerin aus Rhede stürzte bei der Kollision auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell