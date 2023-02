POL-BOR: Gronau - Ladendieb flüchtet und rangelt sich mit Sicherheitsdienst

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 14.02.2023, 03.25 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Geschäftsräume in Bocholt eingedrungen. Die Täter gelangten mit Gewalt in das Gebäude am Europaplatz: Sie hebelten eine Tür auf. Im Inneren machten sich die Einbrecher an einem Tresor zu schaffen. Die Einbrecher lösten einen Alarm aus, woraufhin Polizeikräfte zum Tatort eilten. Inzwischen waren ...

mehr