Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Isselburg (ots)

Ereignisort: Isselburg, Deichstraße; Ereigniszeit: 13.02.2023, 17.30 Uhr;

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montag auf der Bundesstraße 67 in Isselburg für Gefahr gesorgt. Ein Zeuge hatte gegen 17.30 Uhr beobachtet, dass ein Wagen in Schlangenlinien fuhr. Im weiteren Verlauf sei das Fahrzeug gegen die Anhängerkupplung eines geparkten Autos geprallt. Polizeibeamte konnten den Fahrer schließlich anhalten und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert hin, der circa bei 1,4 Promille liegt. Ein Arzt entnahm dem 36-Jährigen daraufhin in der Polizeiwache in Bocholt eine Blutprobe. Sie dient dazu, den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Beim Verkehrskommissariat melden sollten sich unter Tel. (02871) 2990 Zeugen, die gegebenenfalls zum Ausweichen im Begegnungsverkehr gezwungen waren. (to)

