POL-BOR: Borken/Rhede - Alkohol am Steuer

Unfall nicht bemerkt

Borken/Rhede (ots)

Unfallzeit: 12.02.2023, 01.50 Uhr bis 02.50 Uhr; Unfallort: Borken, Bocholter Straße (L 581), Rhedebrügger Straße; In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Rhede die Bocholter Straße von Borken kommend in Richtung Rhede. An der Einmündung Rhedebrügger Straße fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei zwei Verkehrsschilder. Trotz der Beschädigungen und druckloser Reifen auf der linken Fahrzeugseite setzte er seine Fahrt in Richtung Rhede fort. Auf einem Möbeldiscounter-Parkplatz am Dännendiek hielt er den Wagen an. Vorbeifahrenden Beamten einer Polizeistreife fielen der Pkw und der Mann hinter dem Steuer auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten frische Unfallbeschädigungen am Fahrzeug und eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Einen Unfall habe er nach eigenen Angaben nicht bemerkt, jedoch sei ihm aufgefallen, dass der Wagen nicht richtig gefahren sei. Ein Atemalkoholtest (1,80 Promille) bestätigte den Verdacht der Beamten. Anhand der angegebenen Fahrtstrecke konnten die Beamten die Unfallstelle ermitteln. Ein Arzt entnahm dem 40-Jährigen eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. (mh)

