Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer überfährt Verkehrszeichen und flüchtet

Ahaus (ots)

Unfallzeit: 10.02.2023, 23.00 Uhr; Unfallort: Ahaus Arnoldstraße/Wessumer Straße;

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag beim Abbiegen ein Verkehrszeichen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge hatte gegen 23.00 Uhr beobachtet, wie der Unbekannte beim Abbiegen von der Arnoldstraße in die Wessumer Straße ein Verkehrszeichen überfuhr, auf dem Schild stoppte, zurücksetzte und über die Vagedesstraße aus dem Sichtbereich des Zeugen wegfuhr. Der Schaden an dem vermutlich älteren Volvo dürfte erheblich höher sein als der Schaden an dem umgeknickten Verkehrszeichenmast. Die Aufbereitung/Auswertung des Videos, welches der Zeuge von dem flüchtenden Fahrzeug mit seinem Handy aufnahm, dauert an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

