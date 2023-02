Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bei unklarer Verkehrslage überholt

In ein abbiegendes Auto fuhr am Dienstag in Biberach ein Radfahrer.

Ulm (ots)

Kurz nach 9.30 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Mercedes in der Schlierenbachstraße. Dort wollte die Fahrerin nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Die 42-Jährige fuhr an der Einfahrt zunächst vorbei und hielt an. Die Fahrerin setzte ein Stück zurück und wollte nun nach links abbiegen. Dabei betätigte sie den Blinker und fuhr an. Im selben Augenblick setzte ein hinter ihr fahrender 50-Jähriger zum Überholen an. Der war mit einem Pedelec unterwegs. Der Radfahrer stieß in die linke Fahrzeugseite und verletzte sich dabei leicht. Er verzichtete auf eine medizinische Behandlung vor Ort. Der Sachschaden am Pedelec wird auf rund 3.000 Euro und am Auto auf ca. 500 Euro geschätzt.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++0253081(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell