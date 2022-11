Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Mitmachaktion 2022 - Wir brechen das Schweigen" zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Freitag (25.11.), dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, zeigen Menschen weltweit mit Aktionen und Kundgebungen ihre Solidarität mit gewaltbetroffenen Frauen. Bereits seit 2015 ruft das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter dem Motto "Wir brechen das Schweigen" zum Mitmachen auf.

Die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich am Freitag (25.11.), in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr, mit einer Telefonsprechstunde an der Aktion. Unserer Fachberaterin, Frau Kriminalhauptkommissarin Ira Klug vom Kommissariat für Prävention und Opferschutz, steht Interessierten und Hilfesuchenden unter der Telefonnummer 02131 300-25515 für eine unkomplizierte Kontaktaufnahme und Fragen zur Verfügung

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 116 016 sind Fachberaterinnen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Weitere Informationen zum Hilfetelefon gibt es unter https://www.hilfetelefon.de/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell