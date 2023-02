Polizeipräsidium Ulm

Nicht rechtzeitig bremsen konnte ein 12-Jähriger am Dienstag in Ulm.

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Straße Im Wiblinger Hart. Der Junge war in Richtung Kemptener Straße unterwegs. Dass diese Straße mit Glatteis überzogen war, wurde für ihn zum Verhängnis. Trotz Bremsmanöver rutschte der Radler in die Straße Wiblinger Ring. Dort war eine 42-Jährige mit ihrem Audi in Richtung Unterkirchberg unterwegs und hatte Vorfahrt. Der 12-Jährige stieß mit seinem Fahrrad in die rechte Fahrzeugseite. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach einer kurzen Behandlung im Rettungswagen konnte der 12-Jährige mit seiner Mutter nach Hause. Der Audi war noch fahrbereit, das Fahrrad leicht beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 1.000 Euro.

