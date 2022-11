Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung im Bereich einer Bushaltestelle

Schortens (ots)

Am Donnerstag gegen 07.15 Uhr kam es in Schortens an der Bushaltestelle an der IGS in der Beethovenstraße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Jugendlichen. Diese artete dann dahingehend aus, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, an der sich ein weiterer Jugendlicher beteiligte. Das 14-jährige Opfer wurde dabei von zwei bisher unbekannten Beschuldigten sowohl geschlagen als auch getreten und wurde dadurch leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise auf die Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (04461/92110) in Verbindung zu setzen.

