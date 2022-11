POL-WHV: Brand in Jever

Zetel (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ging bei der Polizeileitstelle in Oldenburg die Meldung über einen Wohnungsbrand in Zetel ein. Einsatzkräfte der Feuerwehren Zetel und Varel sowie der Polizei wurden zu einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus am Ohrbült entsandt, wo eine starke Brandrauchentwicklung festgestellt werden konnte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand ein kleinerer Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung ...

mehr