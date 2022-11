Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand von mit Klebstoff befüllten Eimern im Stadtnorden

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizei Wilhelmshaven ein Brand an der Marion-Dönhoff-Schule in Fedderwardergroden gemeldet.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Wilhelmshaven gelöscht und so ein Übergreifen auf den nebenstehenden Container verhindert werden.

Nach ersten Ermittlungen wurden sieben Eimer, die mit Klebstoff gefüllt waren, in Brand gesetzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter 04421/942-0.

