POL-HH: 220317-1. Fünf Zuführungen nach Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls von Kraftfahrzeugen in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Feststellzeit: 15.03.2022, ab 15:30 Uhr; Feststellort: Hamburg-Billstedt, Öjendorfer Höhe/ Bonhoefferstraße

Dienstagabend nahmen Zivilfahnder der Polizeikommissariate (PK) 42, 37, 38, 41 und der Polizei Schleswig-Holstein fünf Männer vorläufig fest, die verdächtig sind, gewerbsmäßig Autos gestohlen zu haben. Ein Haftrichter erließ Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen.

In den letzten Monaten wurde im Hamburger Osten eine Serie von Fahrzeugdiebstählen registriert. Hierbei wurden gezielt verschiedene Modelle der Marke Audi der Baujahre 2009 bis 2013 entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es dabei zu über 50 Autodiebstählen.

Dienstagnachmittag fanden Polizisten im Bereich der Öjendorfer Höhe einen schwarzen Audi Q5 auf, der wenige Stunden zuvor in Horn gestohlen worden war. Die Beamten stellten das Auto sicher.

Die Zivilfahnder des PK 42 beobachteten wenig später im Umfeld des Auffindeorts des Q5 eine fünfköpfige Männergruppe. Diese verhielt sich konspirativ und zeigte an einem weiterem dort abgestellten schwarzen Audi Q5 anscheinend großes Interesse. Auch dieser war am frühen Dienstagnachmittag in Wandsbek gestohlen worden.

Im weiteren Verlauf bestiegen die Männer einen Seat und einen BMW und fuhren in unterschiedliche Richtungen ab. Aufgrund der Gesamtumstände nahmen Zivilfahnder die beiden Insassen des Seats, zwei 24- und 26-jährige Polen, auf einem Tankstellengelände in Oststeinbek vorläufig fest.

Der BMW mit den anderen drei Männern konnte durch Fahnder an der Abfahrt Stillhorn der BAB 1 angehalten und überprüft werden. Die drei Insassen (31,33,34) ebenfalls polnischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen.

In dem Seat fanden die Polizisten zwei Paare Dubletten von Kennzeichen, die jeweils für einen schwarzen Audi Q5 von der Zulassungsstelle ausgegeben worden waren.

Die Beamten stellten neben einigen Handys und Werkzeugen auch den Seat und den BMW als Beweismittel sicher.

Kriminalbeamte des Dezernats für Kfz-Delikte der Region Mitte II (LKA 162) übernahmen die weiteren Ermittlungen und führten die mutmaßlichen Diebe dem Untersuchungsgefängnis zu. Ein Haftrichter erließ gegen alle fünf Männer am Mittwoch Haftbefehle.

Die Ermittlungen des LKA 162 dauern an. Insbesondere wird geprüft, inwieweit die Beschuldigten auch für weitere Taten der Diebstahlsserie verantwortlich sein könnten.

