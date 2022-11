POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Jever (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr erhielt die Polizei Jever Kenntnis über den Brand in einer Ferienwohnung im Friesenhörn im Wangerland. Die Gäste der Ferienwohnung, eine Gruppe aus drei Familienmitgliedern, wurden in der Nacht durch die Meldung eines Rauchmelders geweckt. Als der 22-jährige Sohn aus dem Fenster im Obergeschoss schaute, konnte er eine Rauchentwicklung wahrnehmen, woraufhin er seinen 53-jährigen Vater und seine 59-jährige Mutter weckte ...

