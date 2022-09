POL-MS: Polizei informiert auf dem Wochenmarkt zum Thema Ablenkung - Virtual-Reality-Brille für den Selbsttest

Münster (ots) - Ein 23-jähriger Tatverdächtiger hat am Donnerstagmittag (12 Uhr) einen Mercedes AMG nach einer Probefahrt nicht wieder zurück zum Händler an der Egbert-Snoek-Straße gebracht. Eine Ortung des über 130.000 Euro teuren Wagens führte Einsatzkräfte der Polizei zu einer Spielothek in Detmold. Die Beamten stellten den Wagen vor Ort sicher. Den 23-Jährigen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des ...

mehr