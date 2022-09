Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall

Am Mittwoch erkannte eine 36-Jährige bei Ehingen wohl zu spät, dass eine Vorausfahrende bremste.

Gegen 13 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit einem VW auf der B311. Sie fuhr aus Ehingen kommend in Fahrtrichtung Deppenhausen. An der Einmündung Stetten-West wollte sie nach links in Richtung Stetten abbiegen. Deshalb bremste sie das Auto. Die mit einem Opel hinter ihr fahrende 36-Jährige erkannte dies wohl zu spät. Sie fuhr auf den VW auf. Beide Frauen wurden durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle untersucht. Die 55-Jährige blieb unverletzt. Die 36-Jährige fuhr mit den Rettungskräften zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 11.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht sind das A und O im Straßenverkehr.

