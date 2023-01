Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Laubenaufbrüche in Kleingartenanlage

Gelsenkirchen (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Feldmark wurden am Mittwoch, 18. Januar 2023, mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Gegen 2 Uhr morgens hatte ein Anwohner zunächst Geräusche aus Richtung der Kleingartenanlage vernommen, anschließend sah er das Licht einer Taschenlampe aufleuchten. Als sich der 42-Jährige daraufhin lautstark bemerkbar machte, entfernten sich die Unbekannten mitsamt ihrer Taschenlampen in Richtung Aldenhofstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden bei ihrem Eintreffen am Eingang zur Anlage mehrere Gegenstände, die zur Eigentumssicherung sichergestellt wurden. Insgesamt stellten die Polizeibeamten 17 beschädigte Parzellen fest. Ob und was die Unbekannten entwendet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

