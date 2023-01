Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Raub in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Als er einem Unbekannten einen kleinen Geldbetrag geben wollte, ist ein 58-Jähriger in Schalke am Dienstagabend, 17. Januar 2023, ausgeraubt worden. Gegen 20.50 Uhr war der Oberhausener zu Fuß auf der Florastraße am Musiktheater unterwegs, als er in Höhe der Litfaßsäule von drei männlichen Personen angesprochen wurde. Einer der drei fragte ihn nach einem Cent-Betrag. Als der 58-Jährige diesen aus seinem Portemonnaie raussuchen wollte, wurde er von einem der drei geschlagen und seine Geldbörse wurde entwendet. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung U-Bahn.

Die drei Tatverdächtigen waren etwa 18 bis 19 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Einer von ihnen war mit einer helleren Jacke bekleidet. Ein anderer mit einer schwarzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

