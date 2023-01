Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrer versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 17. Januar 2023, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 9 Uhr, führte die Polizei Gelsenkirchen eine gezielte Verkehrskontrolle zur Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr auf der Straße Gecksheide im Stadtteil Buer durch.

In dieser Zeit hielten die Polizisten unter anderem einen 20-jährigen Mann aus Duisburg an, um ihn zu kontrollieren. Dieser stoppte zunächst seinen Wagen, beschleunigte aber plötzlich sein Fahrzeug und flüchtete von der Kontrollstelle. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Duisburger stellte sein Fahrzeug im Bereich der Neidenburger Straße auf einem Parkplatz ab und versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Einsatzkräfte konnten den VW-Fahrer schließlich im Bereich der Neidenburger Straße/Devesestraße anhalten. Da die kontrollierenden Beamten Anzeichen des Drogenkonsums bei dem jungen Fahrzeugführer bemerkten, boten sie ihm einen Drogenvortest an, den er verweigerte. Der 20-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Hier leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In seinem Fahrzeug wurde zudem ein Messer aufgefunden, welches als verbotener Gegenstand gilt. Auch hierzu fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, das Messer stellten sie sicher. Der Betroffene setzte seinen Weg zu Fuß fort.

Zudem wurde auch ein 21-jähriger Mann aus Rosendahl kontrolliert, der bei der Kontrolle seinen Drogenkonsum vor wenigen Tagen einräumte. Er führte einen Drogenvortest freiwillig durch, welcher positiv verlief. Der Alfa Romeo-Fahrer wurde ebenfalls zur Polizeiwache gebracht, wo auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten auch in diesem Fall ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Genauso wie der Duisburger musste auch der 21-Jährige seinen Weg zu Fuß fortzusetzen.

Des Weiteren ahndeten die Beamten vier weitere Ordnungswidrigkeiten mit Verwarngeldern und stellten an fünf Fahrzeugen leichte Mängel fest. Die Polizeibeamten forderten die Fahrzeugführer bzw. Halter auf, die Mängel zeitnah zu beheben. Insgesamt kontrollierten die Beamten im genannten Zeitraum 32 Fahrzeuge und ihre Fahrzeugführer.

