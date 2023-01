Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gecksheide/Claesdelle in Buer ist gestern, 16. Januar 2023, eine 57 Jahre alte Frau aus Gladbeck verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr kam es dort zur Kollision mit einem PKW. Der 70 alte Fahrer wollte zu dieser Zeit von der Claesdelle nach links in die Gecksheide abbiegen. Ersthelfer kümmerten sich um die Radfahrerin, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Frau kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto und dem Rad entstanden Sachschäden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell