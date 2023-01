Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht in Resse - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Resse sucht die Polizei nach einem beteiligten schwarzen Mercedes. Am frühen Samstagmorgen, 14. Januar 2023, kam eine 21-jährige Hertenerin gegen 4.50 Uhr zu ihrem geparkten Wagen auf der Eichenstraße, Höhe Middelicher Straße, und stellte fest, dass ihr linker Außenspiegel abgebrochen auf der Straße lag. Ein 48 Jahre alter Essener, hatte seinen Wagen davor geparkt. Allerdings stand nun der rechte Vorderreifen leicht abgesenkt in einer Grube, die unmittelbar an den Fahrbahnrand grenzte. Zudem war die Luft aus dem linken Reifen vollständig entwichen und die Stoßstange wies leichte Kratzer im Lack auf.

Die alarmierten Beamten fanden zwischen den beiden Fahrzeugen Teile eines schwarzen, rechten Außenspiegels, der zu keinem der beiden Wagen gehörte, sondern zu einem Mercedes.

Die Polizei bittet den Unfallfahrer sich zu melden. Ebenso sucht sie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

