Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach einem schweren Raub, bei dem ein unbekannter Mann am Sonntagabend, 15. Januar 2023, gegen 20.45 Uhr, Geld aus einem Kiosk an der Florastraße entwendet hat. Eine 60 Jahre alte Verkäuferin gab den Beamten gegenüber an, dass der Tatverdächtige zunächst einen Warenkauf vortäuschte und dann ein Messer zog und sie damit bedrohte. Schlussendlich gelang es dem Unbekannten, Geld aus einer Schatulle zu entwenden und in Richtung Hertastraße zu flüchten. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und einen weißen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er auf dem Kopf hatte. Zudem trug er einen schwarzen Mundschutz und eine braun/beige Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

