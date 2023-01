Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger meldet sich nach Fahndung

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem wir am 9. Januar 2023, 11.09 Uhr, in unserer Pressemitteilung "Unbekannter stiehlt Geldbörse - Wer kennt den Tatverdächtigen?" nach einem tatverdächtigen Dieb gesucht haben, hat sich der Gesuchte am Mittwoch, 11. Januar 2023, gemeldet. Die Fahndung hat sich daher erledigt. Alle Medien, die das Foto des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, es zu löschen. Die Ermittlungen dauern an.

