POL-GE: Wohnungseinbruch in der Feldmark - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Schalke am Sonntag, 15. Januar 2023, sind ein sechs Jahre altes Mädchen und ihre 31 Jahre alte Mutter schwer verletzt worden. Die beiden Gelsenkirchener waren um 11.35 Uhr zusammen mit einer weiteren, 50 Jahre alten Frau aus Gelsenkirchen in ihrem Auto auf der Grillostraße in Richtung Bismarck unterwegs, als es im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße ...

mehr