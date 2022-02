Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruchdiebstahl - Täter flüchteten vor zurückkehren Wohnungseigentümern

Mönchengladbach - Frankenstraße (ots)

Am Nachmittag des 26.02.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Wohnung an der Frankenstraße ein. Der oder die Täter verriegelten dabei die Wohnungseingangstür, indem sie die Verriegelungskette einlegten und durchsuchten die gesamte Wohnung. Als aber ein 29 jähriger Bewohner zurückkehrte und versuchte, die Kette zu lösen, flüchteten der/die Tatverdächtigen ohne Beute. Die Polizei sicherte den Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell