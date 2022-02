Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Personen nach Schlägerei in Discothek in Gewahrsam genommen

Mönchengladbach - Alter Markt (ots)

Am Sonntag, den 27.02.2022, gegen 02:oo Uhr kam es zu einer größeren Schlägerei mit vielen Beteiligten in einer Discothek in der Gladbacher Altstadt. Die Polizei bekam die unübersichtliche Lage mit starken Kräften unter Einsatz schnell in den Griff. Drei Hauptaggressoren konnten dabei in Gewahrsam genommen werden und verbachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei fertigte Strafanzeigen und nahm die Ermittlungen auf.

