Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verabredung in Schalke endet in Auseinandersetzung

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in Schalke am Dienstag, 17. Januar 2023, ist ein Gelsenkirchener verletzt worden. Gegen 1 Uhr hatte sich der 20-Jährige mit einem, laut seinen Angaben, Unbekannten in der Liebfrauenstraße verabredet. Zuvor habe der Unbekannte ihn angerufen und es sei wegen einer angeblichen Bekanntschaft zu einem Streitgespräch gekommen. Als der 20-Jährige schließlich in Schalke auf den Unbekannten wartete, kam rund ein Dutzend Personen auf ihn zu, die auf ihn einschlugen. Eine weitere Person mit schwarzen Haaren und einer Jacke der Marke "Wellensteyn" stach dem Gelsenkirchener mit einem Messer ins Bein. Dann flüchteten die Unbekannten unter anderem in einer weißen Limousine sowie einer Mercedes S-Klasse in einem matten Dunkelgrau. Der Gelsenkirchener wurde von einem alarmierten Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich zu melden unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell