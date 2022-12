Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Männer rauben in der List eine Tankstelle aus

Hannover (ots)

In der Freitagnacht, 23.12.2022, haben zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Podbielskistraße in der List ausgeraubt. Die Täter bedrohten den Angestellten mit einem Messer und flüchteten im Anschluss mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover betraten zwei männliche Personen gegen 23:55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Podbielskistraße zwischen der Raffaelstraße und der Spitzwegstraße. Die Täter forderten die Herausgabe von Bargeld und bedrohten den 30-jährigen Angestellten mit einem Messer. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe und diversen Tabakwaren zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß, war hell gekleidet und trug einen Mundschutz.

Sein Komplize war etwa 1,90 Meter groß, trug dunkle Kleidung, eine Cappy und einen Mundschutz.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell