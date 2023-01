Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geldautomatensprengung in Gelsenkirchen-Resse - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 18. Januar 2023, wurde in Resse ein Geldautomat gesprengt, die Polizei sucht Zeugen.

Die Alarmauslösung bei der Polizei erfolgte gegen 3.25 Uhr. Nach Zeugenaussagen waren mindestens drei Täter an der Tat in der Ewaldstraße beteiligt. Zwei von ihnen hielten sich an bzw. im Geldinstitut auf, ein dritter Beteiligter wartete in einem Pkw. Die dunkel gekleideten Täter, die Sturmhauben trugen, flüchteten anschließend mit mindestens einem Fahrzeug, einer dunklen Limousine, in Richtung A2. Durch die Explosion wurde der Eingangsbereich der Bank und der Bereich im Innenraum des Geldausgabeautomaten beschädigt. Das Gebäude ist nicht einsturzgefährdet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, vor allem auch Fotos oder Videos von der Tat bzw. den Tatverdächtigen haben, diese im Internet unter https://nrw.hinweisportal.de bei der Polizei einzureichen. Telefonische Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell