POL-VIE: Kempen: Autofahrer achtet nicht auf Radfahrer - angefahren und leicht verletzt

Viersen (ots) - Am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr haben zwei Frauen in einem Kosmetikgeschäft an der Gladbacher Straße in Viersen einige zig Euro aus einer Geldbörse entwendet. Sie hatten das Geschäft um kurz vor 14 Uhr betreten. Angeblich, um sich beraten zu lassen. Eine der beiden bat nach kurzer Zeit, die Toilette aufsuchen zu dürfen, die andere blieb im Gespräch ...

