Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Oberöfflingen (ots)

Am Mittwoch, 04.01.2023 ereignete sich gegen 12:15 Uhr auf der L60 ein Verkehrsunfall. Ein Linienbus befuhr die Strecke von Oberöfflingen kommend in Richtung Laufeld als ihm ein Kleinwagen entgegenkam, welcher nicht möglichst weit rechts fuhr. Hierdurch kam es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Während der Bus anhielt, fuhr das andere Fahrzeug in Richtung Laufeld weiter. Zeugen, welche Hinweise auf diesen Kleinwagen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

