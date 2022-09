POL-CE: Winsen/Aller - Bürocontainer aufgebrochen

Wathlingen (ots) - Am Sa., 17.09.2022, gegen 22:45 Uhr kam es in Wathlingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit verletzen Insassen. Ein 23 Jahre alter männlicher Fahrer fuhr mit seinem Pkw VW auf der Bahnhofstr. und wollte die Kirchstraße überqueren. In diesem Augenblick befuhr der 37-jährige männliche Fahrer eines Pkw BMW die vorfahrtsberechtigte Kirchstraße in Richtung Eicklingen. Beim ...

mehr