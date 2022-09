Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Wathlingen (ots)

Am Sa., 17.09.2022, gegen 22:45 Uhr kam es in Wathlingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit verletzen Insassen.

Ein 23 Jahre alter männlicher Fahrer fuhr mit seinem Pkw VW auf der Bahnhofstr. und wollte die Kirchstraße überqueren. In diesem Augenblick befuhr der 37-jährige männliche Fahrer eines Pkw BMW die vorfahrtsberechtigte Kirchstraße in Richtung Eicklingen. Beim Überqueren der Fahrbahn des anderen Pkw konnte der BMW Fahrer auf regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit der Fahrzeugfront seines Pkw frontal gegen die Fahrerseite des querenden Pkw VW. Nach dem Aufprall kam der Pkw VW von der Fahrbahn ab und durchbrach dabei einen nahegelegenen Grundstückszaun. Durch den Unfall zog sich der 23-jährige Fahrer schwere Verletzungen zu, während der 25 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt wurde. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme musste der Unfallort über eine Stunde voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Totalschaden in einer Höhe von ca. 6000,- Euro. / kol.

