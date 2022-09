POL-CE: Gegen Baum geprallt und geflüchtet

Celle (ots) - Celle/Vorwerk - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in ein Schreibwarengeschäft am Vorwerker Platz eingebrochen worden. Wer Hinweise geben kann wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/2770 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: 05141/277 104 E-Mail: ...

mehr