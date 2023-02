Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ohne Führerschein im Rausch

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen verursachte ein Autofahrer einen Unfall am Montag in Heidenheim.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 23.15 Uhr in der Zanger Straße. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung Innenstadt. Der Fahrer kam etwa 50 Meter vor der Einmündung zur Danziger Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen eine Straßenlaterne, ehe das Fahrzeug nach einer 180 Grad Drehung auf der Straße zum Stehen kam. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein hinzugekommener Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro, den an der Straßenlaterne auf rund 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme hatte die Polizei schnell den Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Auch erkannten die Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum. Das bestätigten Tests und der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Als der junge Mann durchsucht wurde, fand die Polizei auch eine geringe Menge Haschisch bei ihm. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein hat. Der 22-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Er sieht einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Drogenbesitzes entgegen.

Die Polizei warnt:

Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

