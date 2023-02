Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Kontrolle geflüchtet

Am Dienstag verursachte ein 20-Jähriger in Ulm einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 1.15 Uhr war der 20-Jährige mit einem Opel in der Frauenstraße unterwegs. Eine Polizeistreife wollte den Mann kontrollieren. Der Opel-Fahrer beschleunigte sein Auto und versuchte zu flüchten. In der Wielandstraße verlor er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Glätte die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Gebäude. Der 20-Jährige flüchtete aus dem Auto. Der Polizei gelang es ihn einzuholen und vorläufig festzunehmen. Warum er versuchte zu flüchten war schnell klar. Der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Seinen Führerschein musste er abgeben. Drei Mitfahrer im Alter von 18, 19, und 21 Jahren erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro am Opel. Ein Abschlepper barg das Auto. Den Schaden am Gebäude schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Hinweis:

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätz. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

++++0250324 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell