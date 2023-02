Ulm (ots) - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, machte sich am Samstag gegen 20.25 Uhr der Täter an der Eingangstür eines Geschäftes in der Schützenstraße zu schaffen. Der Unbekannte hatte versucht, die Tür an der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Weil die Tür gut gesichert war, scheiterte der Einbrecher. ...

