Ulm (ots) - Gegen vier Uhr meldete sich der erste Zeuge beim Polizeirevier in Geislingen. Er teilte mit, dass an seinem Auto Reifen zerstochen wurden. Das Auto stand in Geislingen-Altenstadt. Seitdem steht das Telefon bei der Polizei Geislingen kaum mehr still: 20 Personen meldeten bislang, dass ihr Auto beschädigt ...

mehr