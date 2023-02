Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen

Autos demoliert

Die Polizei sucht Zeugen zu Personen, die am Dienstag in Geislingen-Altenstadt mindestens 20 Autos beschädigt haben.

Ulm (ots)

Gegen vier Uhr meldete sich der erste Zeuge beim Polizeirevier in Geislingen. Er teilte mit, dass an seinem Auto Reifen zerstochen wurden. Das Auto stand in Geislingen-Altenstadt.

Seitdem steht das Telefon bei der Polizei Geislingen kaum mehr still: 20 Personen meldeten bislang, dass ihr Auto beschädigt wurde. An den Fahrzeugen, die alle ebenfalls in Altenstadt standen, zerstachen bislang unbekannte Täter Reifen und schlugen Scheiben ein.

Die Polizei Geislingen (Telefon 07331 93270) bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich zu melden.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, jemand hätte ihr Auto beschädigt und sie müssten es reparieren lassen. Sicher wollten Sie, dass Zeugen sich melden, um den Verursacher zu finden. Übernehmen Sie Verantwortung, wenn Sie Hinweise geben können, und melden Sie sich bei der Polizei!

Andrea Wagner, Polizeipräsidium Ulm, Telefon 0731 188-1111

