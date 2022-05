Ulm (ots) - Zwischen Samstag und Montag stahl ein Unbekannter das Geld aus zwei Opferstöcken. Diese waren mit jeweils einem Schloss gesichert und stehen in einer Kirche in Reutlingendorf. Wie der Täter an das Geld kam, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An den Opferstöcken waren keine ...

