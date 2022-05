Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Opferstöcke geleert

Am Wochenende stahl ein Unbekannter das Geld aus einer Kirche bei Obermarchtal.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag und Montag stahl ein Unbekannter das Geld aus zwei Opferstöcken. Diese waren mit jeweils einem Schloss gesichert und stehen in einer Kirche in Reutlingendorf. Wie der Täter an das Geld kam, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An den Opferstöcken waren keine Beschädigungen zu sehen. Gesichert sei aber, dass Geld abhanden kam, so die Polizei. Die Ermittler der Polizei Munderkingen suchen nun Zeugen. Alle, die am Wochenende verdächtige Personen an oder in der Kirche gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07391/5880 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

