Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Ruhe-Mann muss in Zelle

Am Mittwoch leistete ein Mann Widerstand gegen die Polizei in Ulm.

Ulm (ots)

Ein 29-Jähriger fiel im Laufe der Nacht auf Mittwoch zwei Mal im Bereich des Alten Friedhofes wegen Lärmbelästigung auf. Die Polizei drohte ihm deshalb die Wegnahme seiner Musikbox an. Später meldeten Anwohner laute Musik an der Donauwiese. Wieder war es der 29-Jährige. Die Polizei beschlagnahmte seine Musikbox. Damit war der Mann nicht einverstanden. Er hielt an der Lärmquelle fest und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. In drohender Haltung wollte er einem Polizisten einen Kopfstoß verpassen. Die Polizei unterband diesen Angriff und überwältigte den Mann. Auch damit war der 29-Jährige nicht einverstanden und beleidigte die Beamten fortwährend. Weil er sich nicht mehr beruhigen wollte, verbrachte der 29-Jährige die Nacht in einer Zelle der Polizei. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen und die Gebühren für die Übernachtung zu.

