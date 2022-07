Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrugsversuch - angeblicher Versanddienstleister fordert Kreditkartendaten via Mail

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Ende Mai erhielt ein Bürger aus dem Kreis Gütersloh eine E-Mail. Augenscheinlich handelte es sich bei dem Absender der Mail um ein bekanntes Versandunternehmen. In dieser Mail wurde der Mann aufgefordert seine Kreditkartendaten anzugeben, um die Kosten für ein nicht ausreichend frankiertes Paket nachträglich zu begleichen. In gutem Glauben gab der Herr alle erforderlichen Daten an, um die finanzielle Forderung zu begleichen. Erst einige Zeit später bemerkte er, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Betrüger haben mit einer gefälschten E-Mail-Adresse versucht an seine Daten zu gelangen. In diesem Fall ist es nicht zu einem finanziellen Schaden gekommen.

Die Polizei Gütersloh warnt! Machen Sie im Internet niemals Angaben über sensible Daten, wenn Sie ungefragt dazu aufgefordert werden. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch. Rufen Sie bei ungewöhnlichen Geldforderungen, auch wenn Sie gering sind, das in der Mail absendende Unternehmen unter einer von Ihnen rausgesuchten Telefonnummer zurück.

