POL-GT: Imbisseinbruch an der Dieselstraße

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am Montagmorgen (18.07., 08.00 Uhr) wurde ein Hausbewohner an der Straße Am Bahnhof auf Geräusche aus dem Erdgeschoss eines Einfamilienhauses aufmerksam. Der Einbrecher gelangte durch eine Terrassentür in das Haus ein. Er durchsuchte Teile des Hauses, als er beim Erblicken des Hausbewohners flüchtete. Der bislang unbekannte Mann war ca. 30 - 35 Jahre alt, schlank und soll auffällige ...

mehr