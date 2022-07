Polizei Gütersloh

POL-GT: 39-jährige Rennradfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (16.07., 15.00 Uhr) befuhr eine 61-jährige Frau aus Halle die Brockhäger Straße in Richtung Gütersloh. Dabei kam die Opel-Fahrerin zwischen der Langenkamps Heide und der Holler Straße nach rechts von der Straße ab und stieß dabei mit einer in dieselbe Richtung fahrenden Rennradfahrerin zusammen, welche am Fahrbahnrand entlang fuhr. Die 39-jährige Rennradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Da die leicht verletzte Autofahrerin in einer ersten Befragung von einem Sekundenschlaf ausging, wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Das Fahrrad wies erhebliche Beschädigungen auf. Ebenso der Pkw. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell