POL-GT: Einbrecher flüchtet vor Bewohner

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Wochenende meldeten Zeugen zwei Brände an einem Doppelhaus an der Freesienstraße. Zunächst wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag (16.07., 05.15 Uhr) informiert. An der bereits fertiggestellten Gebäudehälfte kam es im rückwärtigen Bereich zum Brand von Dämmmaterial. Durch die entstandene ...

