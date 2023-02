Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Firma

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Boschstraße; Tatzeit: Zwischen 11.02.2023, 13.00 Uhr, und 13.02.2023, 06.00 Uhr;

Metallreste und Bargeld haben Unbekannte am Wochenende bei einem Einbruch in eine Firma in Ahaus erbeutet. Um in das Gebäude an der Boschstraße zu gelangen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Es ist davon auszugehen, dass sie über ein Metalltor und den angrenzenden Zaun in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

