Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Gassigänger wird handgreiflich - Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 16 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW auf einem Feldweg von Walldorf in Richtung Nußloch. Der Autofahrer wurde von einem Gassigänger auf dem Feldweg angehalten und stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug. Zwischen den Männern entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Folge der bisher unbekannte Gassigänger mit einer Hundeleine auf den 68-Jährigen einschlug. Der Mann stürzte und dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Danach gelang es ihm wieder in sein Auto zu steigen und wegzufahren. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 50-60 Jahre, schlank und dunkel gekleidet. Er trug eine Basecap und dürfte aus dem Nußlocher Bereich stammen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder den Gassigänger anhand der Beschreibung identifizieren könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

